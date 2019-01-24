انفجار في العاصمة السورية دون سقوط مصابين

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أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) بأن انفجارا وقع في منطقة العدوي شرقي دمشق اليوم الخميس.

وأضافت أن "التفجير تم بعبوة ناسفة مزروعة بسيارة، وتسبب في وقوع أضرار مادية، دون وقوع إصابات".

وقع الانفجار على بعد أقل من كيلومتر من السفارة الروسية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع الانفجار.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وكان انفجار وقع الأحد الماضي في دمشق دون أن يسفر أيضا عن سقوط ضحايا.

وأعلنت "سرية أبو عمارة للمهام الخاصة" التابعة للمعارضة السورية المسؤولية عنه، وهذه السرية تابعة لـ"الجيش السوري الحر"، وسبق أن قامت بعمليات نوعية ضد القوات الحكومية في عدد من المناطق.