الرئيس الفرنسي: انتخاب مادورو رئيسا لفنزويلا غير شرعي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا يعد أمرا غير شرعي، وذلك بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

ذكرت ذلك قناة (فرنسا 24) الإخبارية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وكان جوايدو قد أعلن نفسه أمس الأربعاء، رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وأوضح أن هذا يعد الوحيد لإنهاء "ديكتاتورية" الرئيس نيكولاس مادورو.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول دعمهم لـ"جوايدو"، الأمر الذي دفع مادورو إلى قطع العلاقات مع واشنطن وإصدار أوامر لدبلوماسييها بمغادرة البلاد، وهو ما رفضته أمريكا.