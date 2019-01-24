البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على خدمات الحكومة الإلكترونية

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية يتيح للهيئة توصيل الاصدارات التي تستخرجها الجهات التابعه لوزارة الداخلية للمواطنين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل علي المواطنين واستكمالا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لوزارة الداخلية عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح عصام الصغير، أن هذا البروتوكول يتيح للمواطنين طلب العديد من الاصدارات التي تصدرها وزارة الداخلية مثل "تصريح العمل -رخصة المرور- صحيفة الحالة الجنائية - الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية" عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بما يساهم في تخفيف العبء عن الجهات التي تصدر تلك الوثائق مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تتمتع بميزة جديدة تمكن العملاء من متابعة طلب الإصدار في كافة مراحله حيث يتم إرسال رسالة نصية "SMS" للعميل تفيد تأكيد اجراء الطلب فور قيامه بطلب الخدمة من علي الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم المقررة ثم يتم إرسال رسالة نصية أخري عند إستلام البريد المصري للاصدار تتضمن رقم بوليصة شحن الطلب وتاريخ الاستلام المتوقع ورقم مركز الاتصالات الهاتفية بالبريد للاستعلام عن خدمة التوصيل هذا بالإضافة إلي إمكانية الإستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم البوليصة على نظام تتبع الشحنات الخاص بالبريد علي الموقع الإلكتروني للبريد المصرى ليكون العميل علي اطلاع دائم بكافة مراحل التسليم.

واضاف رئيس البريد ان هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الإصدارات سواء كان في محل إقامته أو عمله او اي عنوان اخر يرغب في استلام الطلب فيه مشيراً الي ان هذه الخدمة تقدم بالاعتماد علي احدث الانظمة والاجهزة الالكترونية المتطورة مما يؤدي الي سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.