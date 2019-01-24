تقرير: زعيم كوريا الشمالية يصدر أوامره بالإعداد لعقد قمة ثانية من ترامب

ذكرت وسائل إعلام -اليوم الخميس- أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أصدر أوامره بالإعداد لعقد قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المتوقع عقدها الشهر المقبل.

وكتبت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم " أعرب عن رضا كبير" عقب تلقي رسالة خاصة من ترامب، مشيدا بما وصفه "العزم غير المعتاد" من جانب الرئيس الأمريكي للقائه مجددا لمناقشة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وكان ترامب قد قال السبت الماضي بعد مباحثاته مع كبير المفاوضين الكورين الشمالية كيم يونج تشول في واشنطن، إنه من المحتمل عقد قمة ثانية مع كيم جونج أون في نهاية فبراير المقبل.

وجرى اختيار دولة بالفعل لاستضافة القمة، ولكن سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

ويذكر أن ترامب وكيم التقيا في يونيو 2018 في قمة تاريخية بسنغافورة، حيث أكد كيم على استعداده "لنزع السلاح النووي بالكامل".

وذكرت تقارير أنه تم إحراز تقدم محدود منذ لقاء ترامب وكيم العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن كيم قال إنه يؤمن "بالتفكير الإيجابي للرئيس ترامب" مضيفا أنه "سوف ينتظر بصبر وحسن نية في الوقت الذي نتقدم فيه مع الولايات المتحدة أمريكا مع خطوة بخطوة تجاه هذا الهدف".