سيدني: احتجاز كاتب أسترالي في الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية اليوم الخميس، أن السلطات الصينية احتجزت الكاتب الأسترالي يانج هينجون.

وقالت الوزارة في بيان إنها تسعى لاستيضاح طبيعة هذا الاحتجاز وإتاحة الوصول القنصلي إلى الكاتب المحتجز.

وأثار أصدقاء الكاتب في أستراليا مخاوف بشأن يانج (53 عاما) مع تعذر الاتصال به بعد وصوله إلى مطار قوانجتشو قبل ستة أيام مع زوجته وابنه.

وطلبت وزارة الشؤون الخارجية معلومات من السلطات الصينية، الثلاثاء، وقالت في بيان إنه تم إخطار بكين مساء الأربعاء بأن يانج "اعتقل".

يشار إلى أن يانج معروف في الصين كروائي ومعلق مؤثر عبر الإنترنت بشأن الشؤون الصينية وينتقد الحزب الشيوعي الصيني.

واعتاد على العمل في وزارة الخارجية الصينية قبل أن يحصل على الجنسية الأسترالية.