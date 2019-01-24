وفاة ممثل سنغافوري خلال تدريب عسكري في نيوزيلندا

توفي الممثل السنغافوري ألويسيوس بانج، إثر حادث وقع خلال تدريب عسكري في نيوزيلندا، حسبما قالت وزارة الدفاع السنغافورية في بيان اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

وكان الممثل (28 عاما) المعروف أيضا باسم بانج وي تشونج يشارك في تدريبات "ثاندر ووريور" أو (محارب الرعد) في منطقة التدريب في وايورو إلى الجنوب من تاوبو بالجزيرة الشمالية للبلاد.

وكان الممثل يجري إصلاحات داخل مدفع هاوتزر ذاتي الحركة بمعاونة عنصرين آخرين من القوات المسلحة السنغافورية في 19 يناير، عندما وقع الحادث، بحسب وزارة الدفاع السنغافورية. وتعرض لجروح في بطنه عندما تم خفض ماسورة المدفع.

وتم نقله سريعا إلى المستشفى بعد الحادث، وخضع لعدد من العمليات الجراحية لكنه توفي مساء أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم إجراء تحقيق مستقل للتعرف على الملابسات التي أدت إلى الوفاة.