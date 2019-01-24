سعد الحريري: أحسم أمر تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أمس الأربعاء، إن هناك "أمورا إيجابية تتبلور" بشأن تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه سيحسم الموضوع الأسبوع المقبل.

ويعاني لبنان من أزمة تأخر تشكيل الحكومة، منذ 23 مايو الماضي، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية حول المسؤول عن عرقلة تشكيلها.

وأوضح الحريري -في تصريح للصحفيين عقب لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في منزله ببيروت- أن الزيارة تأتي في إطار جولة تشاور، فقد التقي من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما سيلتقى سياسيين آخرين في الأيام المقبلة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتابع الحريري: "هناك أمور إيجابية تتبلور بشأن الحكومة، والأسبوع المقبل سأحسم الموضوع وهناك أمور تحدث لن أتحدث بها كي لا تتخرب".

وذكر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، أنه: "لا موصفات جديدة في الحكومة، فنحن نريد حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن ونعمل من خلالها للمواطن اللبناني، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبا".

وتابع: "لسنا في حالة مواجهة مع أحد، والخلافات الإقليمية داخل البلاد والحكومة لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني، وكرئيس حكومة مكلف أقوم بمشاورات، والأسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة".

من جهته، قال جنبلاط، إن "هناك قوى (لم يسمها) تريد إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد"، مضيفا أن "هذه القوى استنهضت نفسها أخيرا لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الاقتصادي في لبنان".

وشدد على أن "الأزمة الحكومية ما زالت قائمة لأنه لا جواب من تلك القوى، والحريري يحاول الوصول إلى أجوبة في إطار عقدة اللقاء التشاوري"، مؤكدا أن "الحكومة ستتشكل بوقت قريب".