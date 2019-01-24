بومبيو: ليس من حق مادورو طرد الدبلوماسيين الأمريكيين لأنه فاقد للشرعية

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اعتبرت الولايات المتحدة أنه ليس من حق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قطع العلاقات معها وطرد دبلوماسييها من كاراكاس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن مادورو ليست لديها سلطة طرد الدبلوماسيين الأمريكيين، وذلك بعد أن أمهل الرئيس الفنزويلي واشنطن 72 ساعة لسحب دبلوماسييها من بلاده.

وتابع بومبيو في بيان: "الولايات المتحدة لا تعترف بنظام مادورو كحكومة لفنزويلا"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق أمس الأربعاء، اعترافه برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وأضاف بومبيو: "وبالتالي الولايات المتحدة لا تعتبر الرئيس السابق نيكولاس مادورو لديه السلطة القانونية لقطع العلاقات مع الولايات المتحدة أو إعلان دبلوماسيينا أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأعرب جوايدو عن شكره لترامب على اعترافه به رئيسا مؤقتا للبلاد، وهو الموقف الذي انضمت إليه دول عدة، بينما عارضته روسيا وتركيا وكوبا وبوليفيا التي أعربت عن دعمها لمادورو.

وكان الجيش الفنزويلي من جهته تعهد بالوقوف إلى جانب مادورو، وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو في تغريدة عبر تويتر: "اليأس وعدم التسامح يهاجمان سلام الأمة".

وأضاف: "نحن جنود الوطن لا نقبل رئيسا يُفرض في ظلال مصالح غامضة".

وتابع الوزير أن الجيش "يدافع عن دستورنا ويضمن السيادة الوطنية".