الخارجية الروسية: موقف واشنطن مما يحدث في فنزويلا «يتجاهل مبادئ القانون الدولي»

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استنكرت روسيا قرار الولايات المتحدة دعم خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، والذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان :"هذا الاعتراف الفوري هدفه فقط تقسيم المجتمع الفنزويلي وزيادة حدة عدم استقرار الوضع الداخلي".

وأضافت أن واشنطن تتجاهل أعراف ومبادئ القانون الدولي.

وجاء في البيان :"من الواضح أن أحدا يريد استبدال الحكومات المزعجة (له)"، وأكد أن نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي لفنزويلا.

كان نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف أكد أن فنزويلا شريك استراتيجي لروسيا، وأنه لا توجد لديها أية نية لإنهاء التعاون معها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول :"روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في فنزويلا"، لافتا إلى أن هذا سيمثل "سيناريو كارثيا".