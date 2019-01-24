ماليزيا تشكل محكمة للتحقيق في اتهامات بسوء إدارة انتخابات 2018

أكد النائب العام في ماليزيا، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل محكمة للتحقيق في اتهامات بسوء الإدارة من جانب لجنة الانتخابات في البلاد خلال الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2018 .

وعين ملك ماليزيا خمسة قضاة متقاعدين من المحكمة الاتحادية ليكونوا أعضاء هيئة المحكمة ، وفقا لبيان صادر عن غرف الادعاء العام الماليزية.

ووردت الأنباء للمرة الأولى حول قرار تشكيل محكمة في 17 أكتوبر 2018، حيث نشرتها بوابة "ماليزيا كيني" للأنباء نقلا عن مصادر لم تسمها في تقريرها.

وبعد يوم واحد من نشر الأنباء ، استقال خمسة من أعضاء اللجنة الانتخابية الستة ، مع تقديم العضو السادس في نهاية المطاف استقالته بعد ذلك بشهر واحد.

وفي أغسطس 2018 ، أرسلت لجنة الإصلاح الانتخابي "برسيه" رسالة إلى رئيس الوزراء محاضير محمد تحثه على فتح تحقيق بشأن لجنة الانتخابات ، قائلة إنه تم ارتكاب 10 جرائم ، بما في ذلك تقييد تسجيل الناخبين ، وتقليص فترة الحملة الانتخابية ، والتلاعب في مراقبة الانتخابات .

وقال القائم بأعمال رئيس "برسيه" في ذلك الوقت في تعليقات نقلتها ماليزيا كيني :"لم يفسد الأعضاء فقط نزاهة اللجنة الانتخابية واستقلاليتها واستقامتها ، بل انتهكوا أيضا حقوق الشعب في اختيار الحكومة وهددوا أسس الديمقراطية".

واعتبرت الانتخابات العامة في 2018 لحظة فاصلة في تاريخ البلاد ، حيث كانت هي المرة الأولى التي يطيح فيها حزب معارض ،بقيادة رئيس الوزراء السابق في ذلك الوقت محاضير محمد ، بالحزب الحاكم بعدما بقي في السلطة 61 عاما.

ومن المتوقع أن تنعقد المحكمة للمرة الأولى يوم الاثنين المقبل.