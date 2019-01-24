ماكرون: أوروبا تدعم «إعادة الديمقراطية» في فنزويلا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أوروبا تدعم إعادة الديمقراطية" في فنزويلا، "بعد الانتخاب غير المشروع لنيكولاس مادورو في مايو 2018"، حسبما ذكر ماكرون على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس، دون أن يذكر اسم رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جويدو بشكل محدد، و الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد أمس.

وأشادت فرنسا بـ "شجاعة مئات الآلاف من الفنزويليين الذين خرجوا للشوارع من أجل حريتهم".

ونشر ماكرون تغريدته باللغتين الفرنسية والاسبانية.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية، جويدو، أعلن أمس الأربعاء سحب صلاحيات مادورو وأعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا. وبعد دقائق، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجويدو رئيسا للبلاد.

وسارع مادورو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة .

يشار إلى أن الجيش لا يزال يدعم مادورو في النزاع على السلطة.