جامعة المنصورة تستضيف 608 طلاب وافد يمثلون 35 جنسية عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية

ذكر أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن الملتقى الأول للطلاب الوافدين، والذى تنظمه الجامعة خلال الفترة من 27- 29 يناير2019م، سيشهد أكبر تجمع للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

ويشارك بالملتقى 608 من الطلاب الوافدين، يمثلون 35 جنسية مختلفة عربية وأفريقية وآسيوية، وأوروبية، بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبمشاركة وفود دبلوماسية لجاليات الدول المشاركة للطلاب الوافدين.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الملتقى يؤكد دور مصر الريادى فى التعليم، وأن العلم يعد القوة الناعمة لمصر فى مختلف الدول فى العالم، والذى سيعمل على تشجيع السياحة التعليمية، مضيفًا أن جامعة المنصورة أصبحت قبلة العلم للطلاب فى شتى بقاع العالم، وأصبحت الجامعة سفيرًا حقيقيًا وتجمع شعوب العالم تحت مظلة العلم والثقافة.

ومن جانبه أوضح محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، أن الملتقى سيشارك به عدد كبير من الطلاب الوافدين بمختلف الجامعات، يمثلون 17 جامعة مصرية، بالإضافة إلى جامعة المنصورة ووفد الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وهى: القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، حلوان، الأزهر، قناة السويس، طنطا، الزقازيق، بنها، دمياط، سوهاج، المنيا، السويس، بنى سويف، العريش.

ويمثلون العديد من الجنسيات من مختلف دول العالم، فمن الدول العربية: السعودية، الكويت، العراق، ليبيا، فلسطين، سوريا، اليمن، الأردن، ومن الدول الآسيوية: ماليزيا، أندونيسيا، الصين، نيبال، قيرغستان، منغوليا، بنجلاديش، أفغانستان، ومن الدول الأفريقية: السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، جيبوتى، مدغشقر، الصومال، موريتانيا، آريتريا، جزر القمر، نيجيريا، النيجر، تشاد، توجو، كوت ديفوار، السنغال، الجابون، أفريقيا الوسطى، مالى، ومن الدول الأوربية: ألمانيا، رومانيا.



