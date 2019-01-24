الشرطة الاسكتلندية تلقي القبض على الوزير الأول السابق أليكس سالموند

ألقت الشركة الاسكتلندية، اليوم الخميس، القبض على الوزير الأول "رئيس الوزراء" السابق أليكس سالموند، ووجهت له اتهامات، إلا أنه لم يتم الكشف عن فحواها.

وقال متحدث باسم الشرطة: "نستطيع أن نؤكد أنه تم إلقاء القبض على الرجل الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، وتوجيه اتهامات له، وأنه سيتم إرسال تقرير إلى الادعاء العام".

ورفضت الشرطة الكشف عن الاتهامات الموجهة لسالموند، الذي كان قاد أحدث حملة للاستقلال شهدتها اسكتلندا.

جاءالقبض على الوزير الأول، بعد أكثر من أسبوعين من إعلان الحكومة الاسكتلندية تسوية قضية اعتداء جنسي تتضمن شكويين ضده.

وقالت الحكومة إنها اتخذت هذا الإجراء "بشأن أحد جوانب القضية فقط، وأن التحقيقات معيبة من الناحية الإجرائية".