الادعاء العام الألماني يطلب سجن مواطنين لتصدير أسلحة للمكسيك بدون تصريح

طالب الادعاء الألماني بسجن اثنين من العاملين السابقين بشركة تصنيع الأسلحة "هيكلر، وكوخ" بسبب تصديرهما أسلحة إلى المكسيك دون تصريح خلال سنوات ماضية.

وطالب الادعاء العام بسجن مدير المبيعات السابق بالشركة عامين و9 أشهر على اقترافه هذه الجريمة، بوصفها عقوبة مناسبة.

كما طالب الادعاء العام اليوم الخميس، أمام هيئة محكمة الولاية في مدينة شتوتجارت جنوب غربي البلاد، بعقوبة السجن عامين و6 أشهر لإحدى الموظفات بالشركة بسبب تعاونها مع المتهم الأول.

وطالب الادعاء العام بالسجن مع وقف التنفيذ بحق مدير عام سابق للشركة، ومن المقرر أن يصدر الحكم في فبراير المقبل.

وتتعلق القضية بكيفية تصدير أكثر من 4500 قطعة سلاح عبارة عن بنادق هجومية ومسدسات آلية إضافة إلى ذخيرة ومستلزمات أسلحة بين عامي 2006 و2009 بقيمة حوالي 4.1 مليون يورو إلى مناطق تسودها اضطرابات في المكسيك، برغم أنه لا توجد تصاريح لتصدير الأسلحة إلى هذه الأماكن.