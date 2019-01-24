المجلس الدستوري في الجزائر يحدد موعد الترشح لانتخابات الرئاسة

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، أمس الأربعاء، أن آخر موعد لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل سيكون يوم 3 مارس القادم.

وذكر المجلس في بيان بالشروط الواجب توفرها في الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذا الطرق القانونية الواجب اتباعها في مسار إيداع ملف الترشح.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم في الترشح إلى الاستحقاق الرئاسي بلغ حتى مساء الأربعاء، 79 شخصا من بينهم 12 رئيس حزب.

ومن بين الطامحين في خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يبرز اسم علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، الذي نافس بوتفليقة في انتخابات 2004، و2014، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، الذي حل ثالثا في الانتخابات الماضيةإضافة إلى فوزي رباعين، رئيس حزب عهد 54.

أما قائمة الأحرار، فيتقدمها اللواء المتقاعد علي غديري، والناشط السياسي، رشيد نكاز، والبرلماني السابق، الطاهر ميسوم، ورابح بن شريف رئيس حزب سابق.