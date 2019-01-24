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الرئيس التنفيذي لأفغانستان: واشنطن طمأنت كابول بشأن مسألة سحب القوات الأمريكية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 24 يناير 2019 - 10:19 ص | آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 10:19 ص

قال الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله، إن الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية أكدت للحكومة الأفغانية أن أي انسحاب لقواتها من أفغانستان لن يؤثر على القدرات القتالية للقوات المتبقية.

وأضاف عبدالله -في تصريحات له على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة "دافوس" السويسرية، نقلتها قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس- أن الأنباء التي تم تداولها الشهر الماضي من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم سحب 5 آلاف جندي أمريكي تسببت في عدم ارتياح داخل الحكومة الأفغانية التي تقاتل مسلحي حركة "طالبان" المسيطرين على مساحات شاسعة من البلاد، إلا أن مسئولين أمريكيين أبلغوا الحكومة منذ ذلك الحين أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وأن واشنطن لا تزال ملتزمة بدعم مؤسسات الدفاع والأمن الأفغانية.


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