تحدث الفنان حمادة هلال، عن مسيرته الفنية التي بدأت بالغناء ثم تلاها دخول عالم التمثيل، قائلًا إن أول إنتاج غنائي له كان مع الفنان حميد الشاعري، في كوكتيل «هاي كواليتي»، وشارك بأغنيتي «متنساش تعدي» و«التماسي»، بالإضافة لأغنية ثالثة، موضحًا أن أول ألبوم له كان «الأيام».

وأضاف في لقائه مع الإعلامية رحمة خالد، عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن اسمه الحقيقي ليس حمادة هلال، ولكن محمد عبد الفتاح، لكن حمادة كان «اسم الدلع»، واستمر معه بعد ذلك عقب وضعه على أول إنتاج غنائي له وهو بعمر 12 عامًا.

وعن مشواره السينمائي، قال إن أول فيلم شارك به كان «عيال حبيبة» الذي تم إنتاجه عام 2005، لكنه كان قد شارك قبلها بصحبة الفنانة معالي زايد، في مسلسل «بدارة»، قبل أن ينقطع فترة عن التمثيل ويتفرغ للغناء.

وذكر أن الفنان أحمد زكي، هو مثله الأعلى، لأنه الوحيد الذي جسد كل شيء وعمل بتلقائية، وفي مكانة مختلفة تمامًا، مستطردًا: «معظمنا بيمثل شخصيته».

واعتبر أن الغناء والتمثيل مكملان لبعضهما، ويساعدان على تعريف الجمهور بالفنان، مشيرًا إلى مشاركة عدد من النجوم مثل عبد الحليم حافظ ومحمد فوزي، وغيرهم، في الغناء والتمثيل معًا.