الصين تدعو إلى حل الخلافات السياسية في فنزويلا عبر الحوار والتشاور



دعت الصين اليوم الخميس، الأطراف المعنية في فنزويلا إلى حل الخلافات السياسية عبر الحوار والتشاور، معربة عن اعتقادها أن جميع الأطراف سترفض أية تدخلات خارجية في شؤون فنزويلا الداخلية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" -خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين تتابع الأوضاع في فنزويلا عن كثب، مطالبة جميع الأطراف بالتحلي بالعقلانية والهدوء، وحل الخلافات السياسية عبر الحوار.

وأضافت يينغ أن الصين تدعم الحكومة الفنزويلية في الحفاظ على سيادتها، وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، معربة عن أملها في أن تنظر جميع الأطراف المعنية إلى المصالح الجوهرية والرئيسة للبلاد، والعمل على حفظ وتعزيز الاستقرار هناك.

وعما إذا كانت الصين لاتزال تنظر إلى "نيكولاس مادورو" كرئيس لفنزويلا، قالت يينغ إن الصين والعديد من الدول ومنظمات دولية أرسلوا مبعوثين لحضور مراسم تنصيب مادورو رئيسا لفنزويلا في وقت سابق من الشهر الجاري، وإن بكين تحترم جهود فنزويلا للتمسك بسيادتها والحفاظ على استقرارها.

وكان "خوان غوايدو" رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تهيمن عليها المعارضة، أعلن نفسه أمس /الأربعاء/ "رئيسا مؤقتا" للبلاد، رغم تنصيب نيكولاس مادورو رئيسا للبلد الواقع في أمريكا اللاتينية في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" اعترافه رسميا برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وأن واشنطن "تعتزم مواصلة استخدام قوتها الاقتصادية والدبلوماسية للضغط من أجل استعادة الديمقراطية الفنزويلية".



