أمين عام الأمم المتحدة في دافوس: لا تنتقدوا القوميين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن انتقاد هؤلاء الذين لا يؤمنون بالتعاون الدولي؛ لن ينقذ نظام الأمم المتحدة، مطالبًا بالاهتمام بالأشخاص الذين نالهم أذى جراء العولمة.

وشدد في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس بسويسرا، قائلاً: "ليس كافيًا التشهير بهؤلاء الذين يختلفون، واعتبارهم قوميين أو شعبويين".

وقال إن المشكلة أكثر جدية من القادة السياسيين الذين يبدون المصالح الوطنية على الحلول الدولية، دون تسمية أي حكومة في أمريكا الشمالية أو أوروبا، مضيفًا: "أعتقد أننا بحاجة لفهم المظالم ولفهم الأسباب الجذرية، بشأن لماذا تختلف معنا قطاعات كبيرة من السكان في أجزاء مختلفة من عالم اليوم".

وذكر أن المؤسسة السياسية والكيانات الدولية، تركت الناس في "حزام الصدأ" من العالم حيث اختفت صناعات في خضم العولمة والتطور التكنولوجي، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى أن نظهر لهؤلاء الناس أننا نهتهم بهم".

وصرح بأن الأمم المتحدة يجب أن تطلب الدعم من المجتمع المدني؛ من أجل مواجهة تغير المناخ وأيضا من أجل حقوق الإنسان.

واستطرد: "قوة الحكومات على تشكيل المجتمعات وحل المشكلات محدودة اليوم، أكثر مما كانت في الماضي"، مؤكدًا أن التعاون الدولي الفعال ضروري من أجل السلام العالمي، في الوقت الذي ينتقل فيه العالم من نظام تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخر تهيمن عليه روسيا والصين.

وأشار الأمين العام إلى الوضع في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى عندما كانت المنطقة تتضمن عدة قوى، ولكنها كانت تفتقر إلى آلية للتعاون فيما بينها.



