قال الفنان أحمد رزق، إن والده الراحل كان سببًا في دخوله مجال الفن، موضحًا أن أبيه كان يعمل موظفًا في الإسكندرية لكنه يحب الفن بصورة عامة والمسرح بشكل خاص.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأربعاء، أن والده كان ممثلًا ومخرجًا على سبيل الهواية ولم يحترف، متابعًا أن المكتبة التي كان يمتلكها أبيه ساهمت في تكوين وعيه.

وتابع أن أول مسرحية شارك بها كان في السادسة من عمره باسم «عالم تجن الجن» مع الفنان أحمد آدم، والراحل مصطفى رزق، من إخراج والده، معقبًا: «لقيت نفسي برتجل وأقول كلام بيضحك الناس، فاستهويت الفكرة وحبيت أني أكررها لحد ما كبرت وقررت أحترف التمثيل».