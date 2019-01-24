بيع أغلى وحدة سكنية فى الولايات المتحدة بـ 238 مليون دولار

اشترى رجل الأعمال الأمريكى ومدير صندق التحوط، كينيث جريفين، أمس الأول، شقة علوية «بنتهاوس» فى نيويورك أمام منتزه «سنترال بارك» مقابل 238 مليون دولار، ما يجعلها أغلى وحدة سكنية فى الولايات المتحدة.

وتبلغ مساحة الوحدة التى اشتراها الملياردير الأمريكى 7315 مترا مربعا تقريبا، وهى عبارة عن شقتين، وتقع فى برج «220 سنترال بارك ساوث»، وهو برج تحت الإنشاء قام بتطويره شركة التطوير العقارى «Vornado Trust Realty»، وهو من تصميم شركة «روبرت ايه.إم.ستيرن» للاستشارات المعمارية.

وحطم سعر الشقة، الرقم القياسى السابق للوحدة السكنية من طابقين «دوبلكس»، والتى بلغت 100.5 مليون دولار وتم بيعها فى 2014 فى مدينة نيويورك أيضا، بسحب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

ويعرف جريفين، مؤسس شركة الاستثمار «سيتاديل»، باهتمامه بشراء المبيعات العقارية باهظة الثمن، فقد أنفق مئات الملايين على شقق فى نيويورك وشيكاغو وميامى ولندن، وقد اشترى أيضا أغلى شقة فى ميامى مقابل 60 مليون دولار عام 2015، وكذلك اشترى أغلى شقة «بنتهاوس» فى شيكاجو مقابل 58.75 مليون دولار وهو رقم قياسى بالنسبة للمدينة.

وتم بيع 85% من الوحدات السكنية فى برج «220 سنترال بارك ساوث» البالغ ارتفاعه نحو 305 متر، بحسب ستيفين روث، المدير التنفيذى لـ «Vornado Trust Realty».

ويرى جوناثان ميلر، رئيس شركة تقييم العقارات «ميلر صموئيل»، أن المبلغ القياسى للوحدة السكنية التى اشتراها جريفين يعكس الذروة فى سوق العقارات.

وقال ميلر إن الوحدة السكنية تم إدراجها، لأول مرة بمبلغ 250 مليون دولار، فى خريف عام 2015، مشيرا إلى أن مثل تلك الصفقات الكبيرة يمكن أن تأخذ سنوات.

وفى نوفمبر الماضى، اشترى تونج تونج تشاو، مؤسس شركة إدارة فندق فى شنجهاى، الدور الـ 27 فى برج «220 سنترال بارك ساوث» وتبلغ مساحة الدور 2.394 قدم مربع بغرفتين وذلك مقابل 13.49 مليون دولار. ويشترى أيضا الموسيقار البريطانى ستينج وزوجته وحدة سكنية فى البرج ذاته.