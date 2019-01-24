يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري حتى القاهرة، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على أقصى غرب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 5ر2 متر و3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 5ر1 متر ومترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 11 20

دمنهور 09 21

الإسكندرية 09 19

بلطيم 09 20

مطروح 08 19

السلوم 09 18

سيوة 06 19

بورسعيد 11 20

دمياط 11 20

الزقازيق 09 20

الاسماعيلية 08 22

السويس 10 22

العريش 05 24

رفح 05 24

رأس سدر 11 24

نخل 02 23

نويبع 17 24

طابا 14 22

كاترين 03 20

الطور 13 24

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 12 26

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 22

بنى سويف 10 22

المنيا 07 22

أسيوط 07 23

سوهاج 07 24

قنا 08 26

الأقصر 08 27

أسوان 09 28

أبوسمبل 10 30

الوادى الجديد 04 26

شلاتين 15 25

ابو رماد 14 24

راس حدربة 16 23

حلايب 17 23