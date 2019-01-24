الاتحاد الأوروبي يدعم برلمان فنزويلا كمؤسسة منتخبة

أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد يدعم برلمان فنزويلا "كمؤسسة منتخبة ديمقراطيا"، داعية لاستعادة الديمقراطية على أساس دستوري.

وقالت موغيريني - في بيان أورده راديو "مونت كارلو الدولي" اليوم الخميس - "لقد وجه شعب فنزويلا دعوة هائلة من أجل الديمقراطية والقدرة على تقرير مصيره بحرية، ولا يمكن تجاهل هذه الأصوات"، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يحث على ضرورة الشروع الفوري في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات حرة وذات مصداقية، وفقا للنظام الدستوري.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجمعية الوطنية "البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة" كمؤسسة منتخبة ديمقراطيا ويجب استعادة سلطاتها واحترامها"، قائلة: "إن العنف من قبل الأمن في فنزويلا غير مقبول، حيث إن للمواطنين الحق في اختيار القادة وتحديد مستقبلهم بحرية".

من جهته، أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، عن أمله في أن تدعم أوروبا بموقف موحد "القوى الديمقراطية" في فنزويلا، حيث أعلن رئيس البرلمان نفسه رئيسا مؤقتا للدولة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن - أمس الأربعاء - اعترافه بزعيم المعارضة رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة الموالية لواشنطن، رئيسا انتقاليا لفنزويلا.