نائب رئيس الصين يحث على تحسين النظام العالمي من أجل مستقبل أفضل للبشرية

حث نائب الرئيس الصيني وانج تشي شان، دول العالم على العمل معا من أجل تحسين النظام العالمي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، مع رؤية تهدف إلى خلق مستقبل أفضل للبشرية بأسرها.

وقال شان – في كلمة أمام الاجتماع السنوي 2019 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - إنه من الضروري احترام السيادة الوطنية، والامتناع عن السعي إلى فرض الهيمنة التكنولوجية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ودعا شان إلى بذل جهود لدعم التعددية، والاشتراك في بناء منظومة قواعد للتكنولوجيا، إلى جانب بناء إطار جديد للتعاون الدولي القائم على السلام والأمن والديمقراطية والشفافية والشمول والمنفعة المشتركة، بما يمكن كافة الشعوب من الاستفادة من الابتكار التكنولوجي.

وأكد شان أن دول العالم بحاجة إلى دعم أمن سائر البشرية، وتعزيز بيئة السياسة، ودعم الرخاء والاستقرار الاجتماعيين، مشددا على الحاجة إلى ترك فضاء واسع لنشر الاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية وتطبيقها.

كما حث شان على التوفيق بين مصالح جميع البلدان على نحو متوازن، لا سيما الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، مؤكدا أنه لا يجب مطالبة العالم بمواجهة الشواغل الأمنية للبلدان المتقدمة أو دول بعينها فقط، والامتثال فقط لمعايير تلك الدول.

ويشارك في منتدى دافوس لهذا العام أكثر من 60 رئيس دولة أو حكومة، و40 من رؤساء المنظمات الدولية، فضلا عن 1700 رائد أعمال، ويناقش بشكل رئيس الموجة الجديدة من العولمة في عالم رقمي.