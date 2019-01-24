شهدت شركة أبل العديد من التغييرات الجذرية منذ تأسيسها عام 1976، وحتى الآن، ويصادف اليوم الخميس الذكرى السنوية الـ 35 لبرامج "Apple Macintosh"، الجهاز الذي بدأ ثورة الكمبيوتر الشخصي.

منذ إصداره في يناير1984، كان لأجهزة "Apple Macintosh" و "Macs" أثر كبير على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة.

تستعرض "الشروق" الفرق بين أول جهاز طرحته أبل في السوق وآخر ما تم طرحه في 2018

كشف الرئيس التنفيذي للشركة، ستيف جوبز، في 24 يناير1984، عن أول جهاز ماك في العالم، وهو جهاز"8MHz 68K" وكانت مواصفاته عبارة عن شاشة مقاس 9 بوصات، ومحرك أقراص مرن مقاس 3.5 بوصة وذاكرة RAM 128k، واثنين من التطبيقات الثورية Mac Paint و Mac Write معالج النصوص.

ووصل سعره حينها إلى 495.2 دولار أمريكي، وطوله 14 بوصة ووزنه 16.5 رطل أي حوالي 7.5 كيلو جرام، وعند وضعه في الحقيبة، كان وزنه يصل إلى حوالي 10 كيلو جرامات.

وأطلقت ماك حينذاك، إعلان Super Bowl الشهير الذي بلغت تكلفته 1.5 مليون دولار.

وفي عام 2018، أعلنت الشركة عن إصدار الحاسوب المحمول ماك بوك إير، الذي تميز بنحافته وأناقنه، وكان أبرز ما تضمنه هو شاشة Retina التي تميزت بها الشركة عن منافسيها، وتضمنت 4 ملايين بيكسل، وألوان أغنى بنسبة 48%.

واحتوى الجهاز الجديد، على معالج Core i5 من الجيل الثامن، وذاكرة رام حتى 16 جيجا بايت، وشريحة رسوميات من نوع Intel HD، ويمكنه الصمود لمدة 13 ساعة في مشاهدة الأفلام، وبدأ سعره من 1199 دولار أمريكي.