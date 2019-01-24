نادال لتسيتسيباس: الخسارة جزء من اللعبة

تعاطف الإسباني رافاييل نادال مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بعدما تغلب عليه اليوم الخميس في الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وقال :" إن الخسارة جزء من اللعبة".

وقال نادال، المصنف الثاني في البطولة، للصحفيين :"في بعض الأحيان تنتصر، وفي بعض الأحيان تخسر. ستيفانونس مازال صغير. خسرت ما يكفي لمعرفة هذا. الجميع يجب عليه أن يمر بهذه التجربة".

وأضاف :" أتذكر مرات عديدة. عندما تتوجه للملعب، تعرف أن بإمكانك أن تفوز وأن بإمكانك أن تخسر.هذه هي الرياضة. كل اسبوع هناك فائز واحد، والبقية، الكل يخسر".

ويلتقي نادال في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، والفرنسي لوكاس بويلي، المصنف الـ28 على العالم.

ويبحث نادال عن التتويج بلقبه الثامن عشر في بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) كما يسعى ليكون أول رجل في العصر المفتوح ليفوز بكل لقب أكثر من مرة.

وقال نادال :" بالطبع نوفاك هو المرشح الأبرز للفوز غدا. لقد كان في مثل هذه المواقف كثيرا. بالنسبة للوكاس إنها المرة الأولى. ولكنا دعونا نرى. إنها مباراة في التنس ويمكن لأي شيء أن يحدث".

وقال إنه كان "سعيدا للغاية" بالطريقة التي كان يلعب بها، خاصة بعد مخاوف الإصابة والتي أدت لانسحابه من بطولة بريزبن.

وقال :"ألعب ضربات الإرسال بقوة، وألعب بعدوانية. ربما الضربات الخلفية كانت أفضل اليوم عن بقية الأيام".

وأضاف :"هذا مهم بالنسبة لي، لأن الضربة الأمامية كانت تعمل بشكل جيد طوال الأسبوع، الأسبوع ونصف، ولكن الضربة الخلفية كانت تتحسن خلال البطولة".