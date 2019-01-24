«التعاون الإسلامي» تدين الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال



أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة الاعتداءات التي تعرض لها الأسري الفلسطينيون، خاصة في سجن (عوفر) الإسرائيلي، والتي أدت إلى إصابة العشرات منهم، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانبهم لإيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلي العالم أجمع، ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التعسفية وعمليات التنكيل والقمع التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان معاملتهم بموجب القانون الدولي القانون الدولي الإنساني.

يذكر أن سجن "عوفر" والذي يضم (1200) أسير منهم قرابة 100 طفل، تعرض لسلسة اقتحامات منذ تاريخ 20 يناير الجاري، وذلك من قبل أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الأمر الذي نتج عنه إصابات بين صفوف الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى المصابين نحو (150) أسيرا، وكانت غالبية الإصابات كسور وجروح جراء الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.



