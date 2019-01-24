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وفاة منتج تلفزيوني جزائري بعد محاولته الانتحار حرقا

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 24 يناير 2019 - 10:40 م | آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 10:40 م

شهدت الجزائر اليوم الخميس وفاة المنتج التلفزيوني يوسف قوسم بمستشفى بلدة الدويرة بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، متأثرا بجراحه إثر محاولته الانتحار حرقا داخل مقر قناة خاصة.

وكان يوسف قوسم منتج ومدير شركة "Go Films"، حاول الانتحار حرقا في مقر تلفزيون " دزاير تي في" المملوك لرجل الأعمال الشهير علي حداد، في السابع من الشهر الجاري، احتجاجا على تماطل إدارة القناة في صرف مستحقاته المالية العالقة لديها نظير إنتاجه برامج تلفزيونية لصالح القناة.

وفارق قوسم الحياة، في قسم الحروق بمستشفى الدويرة، اليوم بعد 17 يوما من تلقي العلاج، وأعربت قناة " دزاير تي في" في بيان لها يوم الحادثة، عن أسفها للمنحى الذي أخذه "النزاع التجاري"، مؤكدة أن ما يهمها حاليا هو "حياة قوسم".

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