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رسميًا -اوبي ميكيل يعود إلى الدوري الإنجليزي

محمد كمال
نشر فى : الخميس 24 يناير 2019 - 1:24 م | آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 1:24 م

أعلن ميدلزبرة الإنجليزي، عن ضم النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي السابق وذلك بعقد قصير الأمد.

وكان ميكيل قد فسخ عقده مع نادي تيانجين تيدا الصيني، ليصبح حرًا في الانتقال إلى أي نادي أخر.

ويحتل ميدلزبرة المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى برصيد 47 نقطة، حيث لديه فرصة اللعب في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وكان النجم الدولي النيجيري قد قضى 11 عامًا في تشيلسي، فاز خلالها بلقب الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات وكأس الرابطة مرة والدوري الأوروبي مرة.


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