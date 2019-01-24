كارول وراغب علامة وصابر الرباعي يكشفون عن برنامج حفلات عيد الحب

بدأ عدد من نجوم الغناء الإعلان عن حفلاتهم في عيد الحب، الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، وجاء في مقدمتهم المطرب اللبناني راغب علامة، الذي يحيي حفلا يوم 14 فبراير بأحد فنادق الأردن، وفي الأردن أيضا يحيي المطرب اللبناني وائل كافوري، حفلا غنائيا، مساء الخميس الموافق 14 فبراير.

بينما تحيي المطربة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيا كبيرا في مصر بمدينة الأقصر يوم 15 فبراير المقبل، ويحيي المطرب التونسي، صابر الرباعي، ثلاث حفلات بمناسبة عيد الحب، الحفل الأول 14 فبراير، في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، يتبعه حفلان في كندا، يومي 15 و16 من نفس الشهر.

المطرب السوري ناصيف زيتون، يحيي ثلاث حفلات غنائية، بمناسبة عيد الحب، الأولى 13 فبراير، في لبنان، والثانية 14فبراير، بمدينة دبي الإماراتية، أما الثالثة يحييها في الأردن يوم 15 من نفس الشهر.