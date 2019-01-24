وزير خارجية فنزويلا: الولايات المتحدة تدعم الانقلابات بأمريكا اللاتينية

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا اليوم /الخميس/ السلطات الأمريكية بالوقوف وراء الانقلاب في البلاد، مشيرا إلى أن سيناريو المعارضة الفنزويلية جاء من واشنطن.

وقال أرياسا - في مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك) الروسية "إن الانقلابات في أمريكا اللاتينية عززتها دائما الحكومة الأمريكية"، مسترشدا بما قاله رئيس بوليفيا إيفو موراليس في وقت سابق، إن الدولة الوحيدة في نصف الكرة الأرضية التي لا يوجد فيها انقلابات هي الولايات المتحدة، كونه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن".

وأضاف الوزير "في هذه الحالة ... حكومة الرئيس دونالد ترامب لم تقف وراء الانقلاب، ولم تطرحه، كونها كانت في المقدمة وعلى الخط الأمامي، بل هي من أملى السيناريو إلى اليمين الفنزويلي".