الحكومة الألمانية توافق على تصدير أجزاء من نظام صاروخي لقطر

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وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا على تصدير أجزاء من نظام صاروخي لقطر.

وبحسب خطاب من وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير للجنة الاقتصادية بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، يتعلق الأمر بأربع منصات إطلاق و85 رأس بحث توجيهي لنظام إطلاق الصواريخ الموجهة المخصص للدفاع عن سفن طراز "أي إيه إم".

ووفقا للخطاب، فإن الشركات المصنعة، هي شركة "إم بي دي إيه" الأوروبية المدمجة لصناعة الصواريخ، وشركة "ديل ديفنس" الألمانية، وهي فرع من مؤسسة "ديل" الألمانية مسؤول عن صناعة تقنيات الدفاع.

يشار إلى أن شبكة التحرير الصحفي بألمانيا كانت ذكرت أنباء بشكل مسبق عن الخطاب.

وينتمي جميع الوزراء المعنيين بقضايا الأمن لمجلس الأمن الاتحادي، الذي يجتمع تحت قيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ويتم إخطار البرلمان الألماني "بوندستاج" على الفور بالصادرات التي تمت الموافقة عليها.

يشار إلى أن صادرات الأسلحة لشبه الجزيرة العربية، تعد محل جدل بسبب النزاعات القائمة في المنطقة.