الرئيس الأوكراني يشكر ميركل لجهودها في خفض التصعيد بالبحر الأسود وبحر آزوف

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أعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عن شكره للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لما بذلته بلادها من جهود للحد من مخاطر تصعيد الوضع في البحر الأسود وبحر آزوف .

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية، في بيان أصدره اليوم الخميس وبثته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، إن الرئيس الأوكراني والمستشارة الألمانية ناقشا إجراءات منع روسيا من التدخل في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية خلال لقائهما على هامش مؤتمر "دافوس" الاقتصادي العالمي.

وأعرب بوروشينكو أيضاً عن شكره لميركل لجهودها من أجل ضمان حرية الملاحة في المنطقة والإفراج غير المشروط والفوري عن البحارة الأوكرانيين ، الذين احتجزتهم روسيا أثناء عبورهم مضيق كيرتش في نوفمبر الماضي.

وأضاف البيان أن بوروشينكو وميركل ناقشا أيضاً مخاطر أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهما.