تجمع المهنيين : مظاهرات في عدة مدن سودانية للمطالبة بتنحي البشير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خرجت مظاهرات في أكثر من 10 مواقع في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اليوم الخميس، طالبت بتنحي الرئيس السوداني.

جاء ذلك في بيان أصدره تجمع تجمع المهنيين السودانيين يضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين، بحسب صحيفة" أخبار السودان" في موقعها الإلكتروني.

وقال البيان إن المتظاهرين طالبوا الرئيس عمر البشير بالتنحي، ونادوا بإسقاط النظام وتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة.

وأضاف البيان إن عدة مدن شهدت احتجاجات أهمها: الخرطوم وسط، والقضارف شرق، وودمدني والمناقل شرق، وسنار جنوب شرق.

وسبق أن نظم تجمع المهنيين 4 مسيرات وسط الخرطوم، منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 من الشهر الماضي بهدف تسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس البشير الذي يتولى السلطة منذ عام 1989.

وسقط خلال الاحتجاجات 26 قتيلا بحسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم بلغ 40 قتيلا.

يشار إلى أن الرئيس البشير اتهم الأحد الماضي مندسين ومخربين من حركات مسلحة متمردة، بقتل المحتجين داخل المظاهرات بهدف تأجيج الصراع والفتنة في البلاد، وقال البشير إن الانتخابات هى الوسيلة الوحيدة لاختيار الشعب من يحكمه.