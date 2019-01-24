الخارجية الباكستانية: ترامب أعرب عن رغبته في لقاء عمران خان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن رغبته في لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأشار فيصل، في بيان أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، إلى أن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام أعرب - خلال زيارته الأخيرة لإسلام آباد - عن رغبة ترامب في لقاء خان، موضحا أن واشنطن وإسلام آباد بدأتا بحث اللقاء المحتمل بين الزعيمين، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لقائهما، كما أن الاستعدادات للقاء معلقة.

وتطرق المتحدث الباكستاني إلى الموقف من إسرائيل، وأكد بشكل قاطع أن باكستان لن تغير سياستها الخارجية تجاه تل أبيب.

وتحدث فيصل أيضا عن العلاقات الباكستانية-الهندية، فقال إن باكستان أرسلت مسودة خطة عمل للهند، وطلبت من نيودلهي إرسال وفد لوضع الصيغ النهائية للخطط، مضيفا "إلا أنه من المخيب للآمال أن الهند غيرت موعدين، وقالت إن باكستان يمكنها أن ترسل وفدا بدلا من ذلك"، موضحا أن باكستان سترسل ردا صارما قريبا.