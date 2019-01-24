كشف الفنان عماد رشاد، لمحات عن حياته العاطفية في صغره، قائلًا إنه حينما كان طالبًا في الصف الثالث الإعدادي أعجب بفتاة اعتاد رؤيتها عند صعوده أتوبيس المدرسة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أمس الأربعاء، «كنت أنتظر الأتوبيس في مكان، وهي تنتظر حافلتها في مكان آخر ليس ببعيد، وحتى أسلم عليها فقط استغرقت عامًا كاملًا».

وأوضح أنه كان شابًا خجولًا فيما يتعلق بالأمور العاطفية حتى إنه لم يكشف لزوجته التي تعرف عليها في معهد التمثيل خلال الدراسة عن حبه لها قبل الارتباط إلا من خلال الكتابة على الرمل، متابعًا: «أول مرة أواجه زوجتي بحبي كتبتلها على الرمل، وحينما تزوجت كنت ما زلت طالبًا لديه 20 عامًا».