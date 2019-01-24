السفير التشادي بالقاهرة يحضر ندوة للتبادل الثقافي الأفريقي بمعرض الكتاب

انطلقت اليوم الخميس، ندوة بمعرض الكتاب بعنوان التبادل الثقافي الأفريقي بقاعة بانوراما أفريقية، بحضور السفير الدودو عبد الله الخاطري سفير دولة تشاد، وعددًا من الخبراء والمتهمين بالشأن الإفريقي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة للكتاب في دورته الذهبية.

أعرب الدودو، عن سعادته لوجوده باليوبيل الذهبي، وقال إن دولة تشاد تتوسط القارة الإفريقية بالإضافة لأنها تعتبر ضمن الدول الحبيسة التي لا تطل على بحار أو محيطات وتحيطها الدول العربية من كل الجهات.

وأوضح أن بلاده خضعت لموجة الاستعمار في القرن 19 الميلادي كبعض الدول العربية ولكن فور تحررها تم تسمية العاصمة ب "انجمينا" والتي تعني تحررنا من الاستعمار، مشيرًا إلى تعدد الديانات بها، وأن للإسلام النصيب الأكبر بنسبة 80%، بالإضافة إلى 10% للديانة المسيحية، وأخرى مساوية للوثنية.

وأشار السفير إلى تعدد الجنسيات بالدولة،مؤكدًا أن الجميع يعيشون في انسجام دون تشتت في الديانات أوتفكك في الأعراق، موضحًا أن اللغة العربية تعد اللغة الأم، وتليها الفرنسية.

واستطرد الدودو في الحديث عن سمات ومميزات بلاده، مؤكدًا أن بها الثروات الطبيعة، والحيوانية وتعتبر الدولة الأولى على مستوى المنطقة العربية والأفريقية في وجود الإبل والمراعي الطبيعية المتميزة.

وأشار إلى العلاقات المتبادلة بين البلدين، التي تنمو وتتطور يوميًا، موضحًا أنه في الوقت الحالي تُقام رحلتين أسبوعيًا بين القاهرة وانجمينا.

ويطمح الدودو من الاتحاد الأفريقي أن تخفف الانتقالات بين البلاد العربية، موضحًا أن العلاقات الدبلوماسية ستظل حبيسة بسبب عدم وجود حرية الإقامة.