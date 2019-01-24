محكمة موسكو العسكرية تحكم بالسجن على 11 عنصرا من داعش

حكمت محكمة موسكو العسكرية على 11 شخصا من آسيا الوسطى ينتمون لتنظيم داعش المحظور في روسيا بالسجن لمدة تتراوح من 6 سنوات وحتى 18 سنة.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة أنباء "تاس"أن الأشخاص المذكورين ينتمون لخليتين إرهابيتين وتمكن الأمن الفيدرالي من اعتقالهم في وقت واحد يوم 12 نوفمبر 2016 في موسكو وسانت بطرسبرج.

وأوضح جهاز الأمن أن أحد الإرهابيين جاء من سوريا،وأنهم كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية، وعمليات قتل جماعية للمواطنين في الأماكن المزدحمة، وكانوا سيصورون جميع الهجمات على فيديو لنشرها على مواقع الإنترنت التابعة لهم .

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن المعتقلين واجهوا تهم التخطيط لشن هجمات إرهابية والمشاركة في جمعيات وتنظيمات إرهابية والتدريب لأغراض إرهابية واقتناء أسلحة وعبوات ناسفة بشكل غير قانوني، وتم إثبات جميع التهم عليهم.

وذكر جهاز الأمن أن ستة إرهابيين حُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من 14 سنة إلى 18 سنة ، وحُكم على الباقين بالسجن لمدة ست سنوات.