مقتل 3 مسلحين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

قُتل ثلاثة مسلحين؛ إثر اندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الهندية في إحدى القرى الواقعة بمقاطعة "بارامولا" في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة "دي دي تي في" الهندية اليوم الخميس عن مصادر أمنية قولها إن عمليات بحث جارية حاليًا عن أسلحة نارية، بالإضافة إلى عمليات تطهير للمنطقة من أي متفجرات أو ذخيرة.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".