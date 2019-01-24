التوصل لاتفاق بشأن أجور عمال أمن المطارات الألمانية

قالت متحدثة باسم نقابة "فيردي" الألمانية المعنية بالعاملين في قطاع الخدمات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، إن أرباب العمل وممثلي النقابة توصلوا إلى اتفاق بشأن أجور موظفي أمن المطار الألمان.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

ويأتي الاتفاق بعد سلسلة من إضرابات من جانب موظفين في المطارات بجميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة ، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في جداول الرحلات إلى جانب إلغاء رحلات.

وكان أحدث إضراب، وهو أيضا الأكثر تأثيرا، أثر على نحو 200 ألف مسافر في ثمانية مطارات ألمانية.

ونظمت النقابة إضرابات خلال الأيام الماضية في عدد من المطارات للضغط على الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية في مطالب زيادة أجور نحو 23 ألف عامل بعدما باءت المفاوضات بينهما بالفشل.

وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة بدلا من 17 يورو.