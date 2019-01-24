حزب الله: أمريكا تهدف لزعزعة الاستقرار في فنزويلا

أدان "حزب الله" اللبناني في بيان اليوم الخميس، "التدخلات الأمريكية لزعزعة الاستقرار في فنزويلا"، واستنكر المحاولة "الانقلابية" على السلطة الشرعية الفنزولية.

وأكّد الحزب في البيان الصادر اليوم "وقوفه إلى جانب الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته المنتخبة" معتبراً أن "سلسلة الاعترافات الخاضعة للإرادة الأمريكية لا يمكن أن تعطي شرعية للإنقلابيين".

واعتبر الحزب أن "العالم بأسره يعلم أن الهدف الأمريكي من التدخل ليس الدفاع عن الديموقراطية والحرية كما تزعم واشنطن، وإنما السيطرة على ثروات ومقدرات البلاد، ومعاقبة الدول الوطنية على خياراتها السياسية المعادية للهيمنة الأمريكية في العالم".

ونصب رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" الفنزويلي خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد أمس، ليحل مكان نيكولاس مادورو.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء فنزويلا منذ اليوم الاثنين، عندما أعلنت الحكومة أنها أحبطت تمردًا صغيرًا داخل الحرس الوطني، وبدأ فنزويليون التظاهر لصالح التمرد.

ونظم مئات الآلاف من الأشخاص مسيرة على مستوى البلاد أمس الأربعاء، حيث أعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا الجنوبية دعمها للمعارضة ، بينما وقفت روسيا والصين وإيران وتركيا وراء مادورو.