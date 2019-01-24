مقتل قائد طالباني بارز في غارة جوية لقوات التحالف جنوب أفغانستان

شنت قوات التحالف غارة جوية على إقليم هلمند جنوب أفغانستان؛ ما أسفر عن مقتل قائد بارز تابع لحركة طالبان؛ وذلك وفقا لما أعلنته مصادر عسكرية أفغانية اليوم الخميس.

وذكرت المصادر، في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، أن القائد الطالباني، الذي يُعرف بمولوي مداد- كان يقوم بزرع عبوة ناسفة خلال إطلاق قوات التحالف الغارة الجوية على إحدى أحياء إقليم هلمند، مضيفة أن القبض على عدد من المُسلحين في ساحة المعركة أضعف من معنويات وقدرات العناصر المسلحة وقيادتها.

ويُعتبر إقليم هلمند من أكثر الأقاليم التي تشهد اضطرابا أمنيا، إذ تنشط به العناصر المُسلحة لطالبان، وتنفذ فيه العديد من الهجمات ضد المؤسسات الحكومية والقوات الأمنية.