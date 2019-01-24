رئيسة حزب ميركل تشيد بإنجاز الألمان الشرقيين بعد سقوط سور برلين

أشادت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا بأداء المواطنين في شرق ألمانيا بعد سقوط سور برلين في عام 1989.

وقالت أنجرت كرامب-كارنباور لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "يتعين علينا تذكر مدى عظمة الإنجاز الذي قام به المواطنون في الولايات الاتحادية شرقي ألمانيا، والذي يقومون به من أجل التغلب على التحولات الهائلة، وكذلك لبناء مستقبل جديد".

وأضافت السياسية الألمانية البارزة: "يمكن للمواطنين أن يفخروا بذلك، ولديهم حق في هذا الفخر".

ويعتزم قادة الحزب المسيحي الديمقراطي الاهتمام بالتخطيط لموضوع "30 عاما على سقوط السور" خلال اجتماعات اللجان المنتظرة يوم الاثنين القادم.

وقالت كرامب-كارنباور التي ترأس الحزب حاليا خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الذكرى الثلاثين لسقوط سور برلين تعد فرصة جيدة لتحقيق توازن.

وأضافت أن سقوط السور في التاسع من شهر نوفمبر عام 1989، لا يعد بالنسبة لها "هدية من جانب التاريخ، ولكن المواطنين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) كافحوا من أجله بقوة".

وكانت المستشارة الألمانية أبدت تفهمها لحالة الغضب وعدم الرضا لدى الكثير من المواطنين في شرق البلاد. وفي مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية الصادرة اليوم، قالت ميركل: "لا أجد من المدهش وجود إحباطات هناك في شرق ألمانيا".

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن هناك تحديا سياسيا كبيرا في شرق البلاد وذلك في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المحلية المقررة في ثلاث ولايات شرقية الخريف المقبل، وفي ظل التوقعات بنجاح حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض في هذه الانتخابات.