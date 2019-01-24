شمال اليابان يتأهب لعاصفة شتوية جديدة

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يتوقع أن تضرب شمال اليابان، عاصفة شتوية جديدة اليوم الخميس، وحذرت السلطات من ارتفاع الأمواج وتساقط للثلوج واضطراب حركة المرور.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة من المرجح أن يصاحبها تساقط ثلوج ورياح قوية على جزيرة هوكايدو في شمال البلاد وكذلك مقاطعتي أوموري وإيواتا في جزيرة هونشو.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج في هوكايدو إلى 60 سنتيمترا بحلول الساعة 06:00 مساء (09:00 بتوقيت جرينتش).

وقرر مشغلو وسائل النقل بالفعل إلغاء 65 رحلة قطار على الأقل في هوكايدو اليوم الخميس، وفقا لصحيفة هوكايدو شيمبون اليومية.

وأضافت الصحيفة أن هوكايدو تعرضت الليلة الماضية إلى تساقط كثيف للثلوج ورياح عاتية، مما تسبب في إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية وتأخير نحو 70 رحلة أخرى، بينما اضطر حوالي 100 شخص لقضاء الليل في مطار نيو شيتوس.