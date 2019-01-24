محافظ الدقهلية: مستعد لإطلاق اسم الشهيد أحمد حسين على أحد ميادين المحافظة

علق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على ما طرحته الحاجة سلوى والدة الشهيد أحمد حسين، بشأن سعي البعض لإزالة اسم ابنها من إحدى مدارس المحافظة، معربًا عن تقديره لدم الشهيد ولأسر الشهداء جميعًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء: «اسم الشهيد موجود على المدرسة، ودم الشهيد غالي علينا جدًا، وإحنا مع الشهداء ومع أسرهم»، مبديًا الاستعداد لإصدار قرار بإطلاق اسم الشهيد أحمد حسين على الميدان الذي تختاره والدة الشهيد.

وأشار في هذا السياق إلى صعوبة إطلاق اسم الشهيد على أحد الشوارع بالمحافظة، نظرًا لأن الأمر يحتاج إلى الكثير من الإجراءات، والتي تتطلب معها تغيير بطاقات الرقم القومي للمواطنين وغيرها من الأوراق الرسمية.

وكانت الحاجة سلوى قد أوضحت في مداخلة هاتفية مع الفضائية ذاتها خلال وقت سابق، أنه في سعيها للبحث عن أسباب إزالة اسم ابنها من المدرسة، انتهت إلى أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة، ليس من اختصاص المحافظة، وإنما من اختصاص وزير التعليم، لهذا حاولت الوصول إلى الوزير لتعديل الأمر لكنها لم تفلح في ذلك، مردفة أن وضع اسم ابنها الشهيد على المدرسة لن يعيده إليها، لكنه مجرد تكريم لاسم الراحل، وتقديرًا له.