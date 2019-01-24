الإسماعيلى يسعى لتجاوز إخفاقه الإفريقى أمام بتروجت

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يستضيف فريق بتروجت نظيره الإسماعيلى فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدورى الممتاز فى الثانية والنصف على ملعب جهاز الرياضة العسكرى.

وتعد مباراة اليوم الأولى للإسماعيلى، بعد الاحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الأفريقى التونسى، فى البطولة الإفريقية، حيث ألغى الحكم الكاميرونى أليوم نيانت المباراة، بسبب إلقاء جماهير الدراويش بعض الزجاجات الفارغة على أرض الملعب اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية.

ولم يفز الإسماعيلى فى أى مباراة منذ انتصاره فى الجولة الـ11 بنتيجة 2ــ0 ضد بيراميدز، إذ أنه خسر 3 مواجهات على التوالى وتعادل مرتين.

ويهدف بتروجت فى تحقيق فوز يبعده عن المركز الأخير فى الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 9 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.