تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أقل مستوى له منذ 50 سنة

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير الحالي على خلاف التوقعات ليصل إلى أقل مستوى له منذ حوالي 50 عاما.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 199 ألف طلب، بتراجع قدره 13 ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 212 ألف طلب.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى 220 ألف طلب، مقابل 213 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات الأولية.

ومع التراجع غير المتوقع لعدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي تراجع العدد إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر 1969 عندما سجل 197 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 215 ألف طلب، بانخفاض قدره 5500 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان 5ر220 ألف طلبا وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع أيضا بواقع 24 ألف طلب ليصل إلى 713ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 12 يناير الحالي.

وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون 729750 طلب بارتفاع قدره 1250 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و5ر728 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم بعد الجمعة المقبل بيانات الوظائف الشهرية لشهر يناير الحالي.