الحكومة الفرنسية ترحب بخوض أصحاب السترات الصفراء انتخابات الاتحاد الأوروبي

قال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لراديو كلاسيك اليوم الخميس، إن حقيقة أن أعضاء في حركة السترات الصفراء الاحتجاجية، يريدون خوض انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام ، لأمر جيد.

وأضاف جريفو لمحطة الإذاعة: "أفضل أن يقدموا أنفسهم علانية في صندوق الاقتراع بدلا من التخفي خلف أسماء مستعارة على شبكات التواصل الاجتماعي، أو الاختباء خلف الأقنعة بينما يتصرفون بعنف في الاحتجاجات."

وقال أيضا إنه من الإيجابي أنهم سيقدمون مقترحات ملموسة للناخبين.

واستطرد جريفو:" الجميع في بلدنا حر في تقديم قائمة حتى يمكن إدراج أفكارهم" ، مضيفا أن الديمقراطية ليست مفهوما يخشى منه.

وأعلن العديد من أعضاء الحركة الاحتجاجية مساء أمس الأربعاء أنهم سيتقدمون بقائمة حزبية في الانتخابات الأوروبية ، المقرر إجراؤها في 23 مايو.

وتأتي على رأس قائمة السترات الصفراء العضوة البارزة إنجريد ليفافاسور.

يشار إلى أن احتجاجات "السترات الصفراء" بدأت في منتصف شهر نوفمبر الماضي، تعبيرا عن رفض الزيادات في ضريبة الوقود، ثم تحولت إلى احتجاج على سياسة الإصلاح الاقتصادي التي يطبقها ماكرون، الذي قدم حزمة من التنازلات المتعلقة بالضرائب والرواتب الشهر الماضي.

ومع ذلك، نمت قائمة المظالم التي ترفعها الحركة لتشمل العديد من المخاوف الأوسع بشأن عدم المساواة في بلدهم، واستمدت الحركة اسمها من سترات السلامة الصفراء اللون التي يرتدونها عادة أثناء المظاهرات.