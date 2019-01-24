الرئيس السوداني ومفوض السلم الأفريقي يبحثان انطلاق مفاوضات السلام في أفريقيا الوسطى



بحث الرئيس السوداني عمر البشير، مع مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرفي، ترتيبات انطلاق مفاوضات السلام في أفريقيا الوسطى التي تستضيفها الخرطوم اليوم الخميس.

وأكد البشير، خلال اللقاء الذي عقد اليوم ببيت الضيافة الرئاسي بالخرطوم قبيل انعقاد جولة المفاوضات، دعم السودان التام لجهود إحلال السلام في القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، مشاركة كافة الأطراف من الحكومة والحركات المسلحة في أفريقيا الوسطى في محادثات السلام التي ستنطلق اليوم، مشيراً إلى دعم المجتمع الدولي للمفاوضات، مشيدا بجهود السودان في إحلال السلام بدولة الجنوب وغيرها من دول القارة.

وتحظى مفاوضات السلام في أفريقيا الوسطى بمشاركة دولية من الأمم المتحدة وفرنسا وروسيا، وسوف تنطلق تمهيداً لتوقيع اتفاق مبدئي بين الفرقاء حول ملفات الترتيبات الأمنية والحكم وقسمة السلطة وإعادة الدمج والتسريح لقوات الفصائل المسلحة ودمجها في القوات المسلحة النظامية.

وتأتي جهود السودان في إطار استكمال وتنشيط مبادرة الاتحاد الأفريقي للسلام والمصالحة في أفريقيا الوسطى التي انطلقت في عام 2011، وتأمل كافة الأطراف في نجاح مفاوضات الخرطوم في تحقيق السلام والاستقرار هناك.



