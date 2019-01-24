ماليزيا تتعهد بتعزيز التعاون الاقتصادي مع فلسطين

أعربت ماليزيا عن التزامها بإرسال بعثات تجارية إلى فلسطين بما فيها شركة خزانة الوطنية لتعزيز التعاون في مجال الصيرفة الإسلامية والزراعة والطاقة المتجددة.

وقال وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داريل ليكينج -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم /الخميس/، إن بلادنا دائمًا تسعى لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية مع فلسطين.

وكان ليكينج قد التقى وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة ورئيس بنك فلسطين هاشم الشوا أمس الأول على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2019 المنعقد في دافوس بسويسرا لمتابعة ما توصل إليه الاجتماع الذي عقد بين حكومة فلسطين وشركة خزانة وهي الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني على الصعيد الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، اقترحت فلسطين توقيع مذكرة تفاهم مع تركيز على التعاون في مجالات السلع والخدمات والاستثمار والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والسياحة، وكذلك اقترحت إقامة الروابط التجارية بين وكالات سفر من كلا الدولتين لتوفير خدمة السياحة إلى بيت المقدس وبيت لحم.

يشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين لفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2018 ارتفع بنسبة 32%.